Открытие корпусов «Школы 800» В Нижнем Новгороде снова пришлось отложить

По данным застройщика корпус на 1500 мест в Верхних Печерах уже готов на 84%. Здесь уже возведен фундамент, установлены стены, колонны и лестницы. На данный момент ведутся отделочные работы внутри здания школы. Однако благоустройство близлежащей территории завершено только на 37%.

Корпус на 1500 мест в микрорайоне «Юг» в Автозаводском районе в настоящий момент готов на 65%. Корпус на улице Машинной в Сормовском районе, рассчитанный на 1100 мест, готов лишь на 57%. Там рабочие успели только установить фундамент здания. Им предстоит построить наружные стены, колонны, перекрытия и лестницы. Кроме того, нужно завершить отделочно-монтажные работы внутри здания.

Только после сдачи объекта «Школа 800» сможет получить лицензию на образовательную деятельность. Это значит, что сроки начала обучения школьников еще не известны.

Напомним, что еще в середине июля в правительстве Нижегородской области сообщали, что готовность корпусов составляет 80-90%. Строительство «Школы 800» было приурочено к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Ранее планировалось, что уже 1 сентября 2021 года в новых корпусах начнется учеба.

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Фото: https://школа800.рф