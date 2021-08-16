Нижегородские психологи: психическое здоровье детей ухудшается из-за дистанционного обучения

Одним из спикеров мероприятия была Инна Гориславцева – лидер общественно-политического движения «Объединение родителей». Она считает, что последствия «дистанционки» на здоровье учеников требует более детального исследования. Также она отметила, что не каждая российская семья может позволить обеспечить необходимые условия для цифрового обучения дома. Она убеждена, что в долгосрочной перспективе программа «Цифровая образовательная среда» может привести к сегрегации.

«Почти 200 миллиардов государство инвестирует для того, чтобы просто банально подключить школы к цифровой образовательной среде. Бесплатные учебники должны быть заменены цифровыми носителями, но для того, чтобы пользоваться электронным учебником, нужен компьютер, по требованиям СанПиН с диагональю не меньше 14 дюймов, каждый из родителей должен будет купить своему ребенку такое конечное устройство», – рассказала Гориславцева.

Представители Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России убедили родителей, что поддержание психологического здоровья детей является приоритетным.

«На наш взгляд государству нужно инициировать дополнительные исследования в этой области, чтобы обезопасить детей. Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Со своей стороны, ПИМУ готово взяться за такую работу, психологическое здоровье несовершеннолетних — наш приоритет», — прокомментировала Оксана Баландина – специалист ПИМУ в области нарушения поведения и особенности развития детей.

По итогам конференции в Минздрав РФ был направлен запрос с просьбой изучить влияние дистанционного обучения на нервную и зрительную системы детей.

Представительница партии также рассказала о планах по продвижению своих взглядах на других масштабных мероприятиях. Стало известно, что Гориславцева выступит на Всероссийском родительском собрании, которое состоится в конце августа этого года.

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Фото: pexels