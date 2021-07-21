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Студия образовательных проектов #такможно открывает серию встреч с представителями креативных профессий

24 июля в кураторской библиотеке «Партнерского материала» пройдет первая встреча проекта #такможно — «Как попасть в профессию?».

 

«Как попасть в профессию?» — серия лекций от профессионалов креативных индустрий.

Тема первой встречи — event-индустрия. Три организатора городских и корпоративных мероприятий расскажут о тонкостях своей работы, хард и софт-скилах, которые помогают выживать на мероприятиях, о профессиях внутри сферы и формате сотрудничества с агентствами. 

Спикеры:

  • Наталия Бочарова — директор агентства «Рейтинг»
  • Ольга Карпова — ведущая и организатор мероприятий
  • Артем Мещеряков — креативный директор агентств Narrators (E-Promo group) и Friendship

24 июля

Время: с 12:00

Место: улица Фильченкова, 10 (5 этаж)

 

 

Стоимость билетов — от 350 рублей. Регистрация здесь. (Встреча пройдет в формате утреннего паблик-тока с кофе).

 

 

 

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