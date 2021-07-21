Студия образовательных проектов #такможно открывает серию встреч с представителями креативных профессий

«Как попасть в профессию?» — серия лекций от профессионалов креативных индустрий.

Тема первой встречи — event-индустрия. Три организатора городских и корпоративных мероприятий расскажут о тонкостях своей работы, хард и софт-скилах, которые помогают выживать на мероприятиях, о профессиях внутри сферы и формате сотрудничества с агентствами.

Спикеры:

Наталия Бочарова — директор агентства «Рейтинг»

— директор агентства «Рейтинг» Ольга Карпова — ведущая и организатор мероприятий

— ведущая и организатор мероприятий Артем Мещеряков — креативный директор агентств Narrators (E-Promo group) и Friendship