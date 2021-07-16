Золотой век русской инженерной школы: в Арсенале открывается выставка «Шухов. Формула архитектуры»

20 июля в музее современного искусства Арсенал откроется выставка «Шухов. Формула архитектуры». Экспозиция продлится до 7 ноября.
На выставке представят более 200 экспонатов творческого архива Шухова из российских и зарубежных собраний – графика, макеты, рукописи и фотографии. Архив инженера вступит в диалог с достижениями современных мастеров архитектуры – Нормана Фостера, Фрая Отто, Вернера Зобека — спустя десятилетия заново открывшими сетчатые и легкие конструкции.
Также, на выставке покажут 3D-фильм «Стереомир инженера Шухова». В своеобразном визуальном дневнике зафиксирована повседневная жизнь России на рубеже XIX–ХХ веков.
В параллельной программе выставки:
- лекции о Владимире Шухове, его наследии и влиянии на архитектуру и изобразительное искусство ХХ века
- «Семейный уикенд» для детей и родителей, которые смогут разобраться в инженерных секретах мастера и создать собственные архитектурные объекты
- инклюзивные события
«Для Музея архитектуры этот проект невероятно важен, потому что Музей хранит историю русской и российской архитектуры. Я очень надеюсь на то, что этот проект вызовет интерес, что творчество Шухова, его идеи, его совершенно невероятные, абсолютно визионерские решения будут востребованы и актуальны в сегодняшней реальности», — отмечает директор МУАР Елизавета Лихачева
Для публики выставка начнет работу с 20 июля.
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Фото: архив организаторов
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