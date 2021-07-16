Золотой век русской инженерной школы: в Арсенале открывается выставка «Шухов. Формула архитектуры»

На выставке представят более 200 экспонатов творческого архива Шухова из российских и зарубежных собраний – графика, макеты, рукописи и фотографии. Архив инженера вступит в диалог с достижениями современных мастеров архитектуры – Нормана Фостера, Фрая Отто, Вернера Зобека — спустя десятилетия заново открывшими сетчатые и легкие конструкции.

Также, на выставке покажут 3D-фильм «Стереомир инженера Шухова». В своеобразном визуальном дневнике зафиксирована повседневная жизнь России на рубеже XIX–ХХ веков.