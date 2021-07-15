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В Парке науки ННГУ пройдет лекторий «Эволюция блондинок и голубых глаз»

Уже сегодня, 15 июля, в парке науки ННГУ пройдет научно-популярный лекторий «Эволюция блондинок и голубых глаз». Вход бесплатный.

 

Александр Соколов — научный журналист, редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и автор книг расскажет:

  • Откуда известно, что древние европейцы были светлоглазыми и темнокожими? Зачем людям глаза разного цвета? Какие тайны скрывают голубые глаза японских макак и мадагаскарских лемуров? Правда ли, что через 200 лет блондинки полностью вымрут?

Прямая трансляция лекции пройдет здесь.

15 июля

Время: 18:30

Место: улица Ульянова, 10Б

 

 

Вход на лекцию свободный, но необходима регистрация.

Обратите внимание: чтобы попасть на лекцию, нужно иметь сертификат о вакцинации, справку о наличии антител или свежий отрицательный ПЦР-тест.

 

 

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Фото: pexels

 

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