Директора нижегородского колледжа обвиняют в хищении 1 миллиона рублей

По версии следствия, директор вносил ложные сведения о студентах, после чего получил грант на безвозмездную государственную субсидию на получение профессионального образования. В списках были указаны более 150 имен, большая часть из которых были не студентами, а знакомыми подозреваемого и сотрудниками колледжа.

Директор колледжа присвоил полученные средства. По сообщению СУ СК, сумма ущерба превышает 1 миллион рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Название образовательного учреждения следствие не уточняет, однако по данным «СПАРК-Интерфакс», на территории Автозаводского района находится только один колледж – Нижегородский индустриальный колледж.