Ушел из жизни профессор Виктор Павлович Гергель

Кончина Виктора Павловича стала потерей не только для университета, которому он посвятил всю свою жизнь, но и для науки в целом.



Профессор Гергель на протяжении долгих лет был одним из столпов родного университета. Он прошел долгий путь от стажера-исследователя до декана факультета ВМК и заведующего кафедрой программной инженерии. Его многочисленные заслуги перед ННГУ им. Н.И. Лобачевского могут сравниться только с его достижениями в мире науки.



Виктор Павлович был автором признанных в России и Европе научных работ, а также нового научного направления в области математических моделей, методов и программных средств информационного обеспечения процессов поиска рациональных вариантов. Профессор Гергель был лауреатом конкурса Европейской ассоциации Informatics Europe в области параллельных вычислений (2011 Curriculum Best Practices Award: Parallelism and Concurrency) и создателем новых параллельных методов для решения задач глобальной оптимизации.



Редакция “НН.Собака.ru" выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Виктора Павловича Гергеля.