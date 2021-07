Алексей Мяков: «В Нижнем Новгороде сильная школа точных наук»

IT-сфера связана не с физическим трудом на месте, а с работой в онлайне. Имеет ли смысл IT-специалистам ездить куда-то в офис, если работа, по большому счету, осуществляется в сети?

Мы всегда поддерживали мобильность сотрудников и давали им возможность работать дистанционно. В пандемию мы перевели почти 95 % сотрудников на удаленку, сохранив доступ в офис для тех, кто отвечает за критические процессы, например, поддержание работы ИТ-инфраструктуры в компании. Действительно, сейчас нет никакой разницы в том, где вы находитесь: в Нижнем Новгороде, в Цюрихе или в Лондоне, потому что вы работаете дистанционно. Талантливые люди могут работать практически из любой точки мира, где есть достаточно широкий канал интернета. Мы, кстати, в пандемию начали удаленно нанимать кадры для подразделения в Нижнем Новгороде. Отличных специалистов можно найти в любом регионе. Мы использовали это, чтобы выйти за пределы Нижнего и найти хороших и талантливых ребят.



Внутри сферы IT есть разные специальности: архитекторы, разработчики, тестировщики и т.д. Есть какие-то подспециальности, которые, на ваш взгляд, особенно актуальны для изучения абитуриентами и студентами именно сейчас, с расчетом на востребованность этих профессий через 2 года, 5, 10 лет?

Сейчас рассвет искусственного интеллекта, это направление вызывает большой интерес и представляет ценность для компаний. Поэтому основы глубокого обучения, искусственного интеллекта будут востребованы еще много лет. Наука о данных, управлении данными тоже перспективна, потому что искусственный интеллект основан на анализе данных.

Я бы выделил три специальности: глубокое обучение, искусственный интеллект и анализ данных.



Для рядового горожанина сфера IT – это про то, как какие-то умы сидят и жмут на клавиши. Вы можете назвать что-то такое, чтобы рядовой нижегородец понял: «Вот это в Нижнем становится лучше именно благодаря IT-технологиям»?

Камеры контроля на дорогах – это IT-разработки и, более того, это компьютерное зрение. Потом, например, платные парковки – это тоже IT, примененное в городской среде. Если взять федеральный уровень, то «Госуслуги» – отличный портал, сам пользуюсь им постоянно, все работает и очень, на мой взгляд, эффективно. Тот же самый “Налог.ru” – особенно актуальный функционал в пандемию: декларации всем можно было подать удаленно, никуда не надо было ходить, все отлажено, нет никаких нареканий в работе.



Есть ли технологии, которые в ближайшие годы сильно изменят образ жизни людей благодаря разработкам IT-сферы?

Я лично очень обеспокоен экологической ситуацией в регионе, в стране в целом, да и в мире. На мой взгляд, на уровне семьи должны произойти изменения: мы должны начать сортировать мусор – это первое. А дальше должны появиться заводы по глубокой сортировке и переработке, и именно на этих заводах умная сортировка мусора будет осуществляться как раз благодаря компьютерному зрению, искусственному интеллекту и всем этим новшествам IT. Я очень жду, когда это произойдет.



Над этим ваша компания тоже работает?

Да, Intel – интересная компания, мы поставляем свои программно-аппаратные решения для совершенно разных сфер жизни человека будь то персональные компьютеры, серверные краевые вычисления, инфраструктура сетей пятого поколения или различные специализированные решения для искусственного интеллекта. Мы, по сути, предлагаем решения везде, и нет таких областей, я думаю, где бы мы не присутствовали.

текст: Анастасия Базилева, Анастасия Бредихина

фото: Всеволод Григорьев