Нижегородские ВУЗы попали в Forbes

Ежегодно в рейтинге журнала Forbes принимают участие более тысячи высших учебных заведений по всей стране, среди которых, по достоинству, оказываются и университеты Нижнего Новгорода.



В этом году в список попали пять ВУЗов города. Выше всех оказался ННГУ имени Н.И.Лобачевского, набрав 32,74 балла.



Чуть ниже в рейтинге - Приволжский исследовательский медицинский университет, который набрал 32,26 балла, став 54 в списке. По сравнению с прошлым годом, статус учреждения вырос. В 2020-ом ПИМУ получил лишь 89 место.



65 строчку рейтинга и 30,64 балла получила Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки.

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова отметился в рейтинге на 78 строчке, набрав 29,44 балла.

Последним, среди нижегородских ВУЗов, представленных рейтингом Forbes стал Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева. Учреждение получило 89 место и 28,94 балла.



Первым среди лучших ВУЗов страны по версии журнала стала Высшая Школа Экономики, обогнавшая по рейтингу старейший Московский Государственный Университет.

Ознакомиться с полным списком унивесритетов-участников можно по ссылке.