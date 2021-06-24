«Talk о токенах сакрального»: в галерее Futuro пройдет круглый стол с куратором выставки «Низкий старт»

«Точкой отсчета обсуждения станет концептуальная единица, заявленная в рамках проекта как токены Сакрального. Куратор проекта, Сергей Хачатуров определил их как коды, запечатленные в повседневном визуальном материале — предметах культа, сувенирах, репродукциях старых шедевров, детских книгах и прочем. Они становятся проводниками идей Сакрального для современного человека, который пытается удержать вечное в бесконечном шуме информационных потоков, девайсах и сетевой графической культуре», — сообщают организаторы.

Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата) или сертификата о вакцинации.

Для тех, кто не сможет попасть на событие, команда галереи проведет онлайн-трансляцию на странице Futuro в Instagram.

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Фото: архив организаторов