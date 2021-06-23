В Арсенале пройдет паблик-ток о развитии нижегородской IT-сферы

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 24 июня в Арсенале пройдет «Публичный диалог» на тему «Нижегородская IT-сфера: как решить проблему кадров в условиях быстрого роста».
Приглашенные эксперты и жители города обсудят, как подготовить и привлечь специалистов в устойчиво развивающуюся IT-сферу.
В паблик–токе примут участие:
- Марат Мухарьямов — руководитель ассоциации iClaster
- Максим Бартыков — директор нижегородского отделения компании «МегаФон»
- Владимир Распопов — директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики»
- Марат Фатхуллин — директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгород
- Анастасия Кузьмина — директор ООО «Гармония»
- Роман Андронов — заместитель генерального директора IT-компании Lad
- Александр Кузьмин — СЕО компании «Мегабайт»
Модерировать дискуссию будет — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.
24 июня
Время: с 19:00
Место: Арсенал (Кремль,6)
Участие бесплатное, но необходима регистрация. Прямая трансляция пройдет в группе «Нижний 800» «ВКонтакте».
Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата), справки о наличии антител (30 дней) или сертификата о вакцинации.
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