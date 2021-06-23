В Арсенале пройдет паблик-ток о развитии нижегородской IT-сферы

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Прямая трансляция пройдет в группе «Нижний 800» «ВКонтакте».

Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата), справки о наличии антител (30 дней) или сертификата о вакцинации.