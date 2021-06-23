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В Арсенале пройдет паблик-ток о развитии нижегородской IT-сферы

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 24 июня в Арсенале пройдет «Публичный диалог» на тему «Нижегородская IT-сфера: как решить проблему кадров в условиях быстрого роста».

Приглашенные эксперты и жители города обсудят, как подготовить и привлечь специалистов в устойчиво развивающуюся IT-сферу.

В паблик–токе примут участие:

  • Марат Мухарьямов — руководитель ассоциации iClaster
  • Максим Бартыков — директор нижегородского отделения компании «МегаФон»
  • Владимир Распопов — директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики»
  • Марат Фатхуллин — директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгород
  • Анастасия Кузьмина — директор ООО «Гармония»
  • Роман Андронов — заместитель генерального директора IT-компании Lad
  • Александр Кузьмин — СЕО компании «Мегабайт»

Модерировать дискуссию будет — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.

 

24 июня

Время: с 19:00

Место: Арсенал (Кремль,6)

 

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Прямая трансляция пройдет в группе «Нижний 800» «ВКонтакте».

Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата), справки о наличии антител (30 дней) или сертификата о вакцинации.

 

 

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Фото: dropi.ru

 

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