«Современное искусство и традиции»: в галерее Futuro пройдет круглый стол

Уже сегодня, 23 июня, в 15:00 в галерее современного искусства Futuro пройдет круглый стол «Новое народное: как современное искусство работает с традицией?».
На встрече участники круглого стола обсудят народные художественные промыслы и новую оптику современного искусства, поговорят об их встречах и столкновениях.
«Актуальны ли сегодня народные промыслы и могут ли современные художники вдохнуть в них новую жизнь?Нужно ли обходиться с ними бережно, как с ценной реликвией-свидетельницей прошлого, или можно радикально их трансформировать, разбирая на фрагменты и снова пересобирая, чтобы оживить и усовершенствовать?», — на эти и другие вопросы ответят кураторы, художники и искусствоведы.
Участники:
- Сергей Яковлев — директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области
- Анна Нистратова — куратор и исследователь
- Ирина Маршева — искусствовед
- Даниил Антропов — художник
- Наталья Кострова — художник и преподаватель
- Злата Корнилова — художник
- Максим Трулов — художник
Модератор встречи — теоретик культуры Александра Володина.
Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата) или сертификата о вакцинации.
Для тех, кто не сможет попасть на событие, команда галереи проведет онлайн-трансляцию на странице Futuro в Instagram.
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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»
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