«Современное искусство и традиции»: в галерее Futuro пройдет круглый стол

На встрече участники круглого стола обсудят народные художественные промыслы и новую оптику современного искусства, поговорят об их встречах и столкновениях.

«Актуальны ли сегодня народные промыслы и могут ли современные художники вдохнуть в них новую жизнь?Нужно ли обходиться с ними бережно, как с ценной реликвией-свидетельницей прошлого, или можно радикально их трансформировать, разбирая на фрагменты и снова пересобирая, чтобы оживить и усовершенствовать?», — на эти и другие вопросы ответят кураторы, художники и искусствоведы.

Участники:

Сергей Яковлев — директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области

— директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Анна Нистратова — куратор и исследователь

— куратор и исследователь Ирина Маршева — искусствовед

— искусствовед Даниил Антропов — художник

— художник Наталья Кострова — художник и преподаватель

— художник и преподаватель Злата Корнилова — художник

— художник Максим Трулов — художник

Модератор встречи — теоретик культуры Александра Володина.

Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата) или сертификата о вакцинации.

Для тех, кто не сможет попасть на событие, команда галереи проведет онлайн-трансляцию на странице Futuro в Instagram.

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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»