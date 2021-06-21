«Ученые PRO кино»: в нижегородском ИЦАЭ ученые прокомментируют культовые фильмы

24 июня, в ИЦАЭ Нижний Новгород пройдет ток-шоу «Ученые PRO кино: химия». На огромном экране гости вечера увидят фрагменты культовых фильмов — «Смерть ей к лицу«, «Человек-невидимка», «Терминатор-2» и другие через призму научной достоверности.
«Ученые PRO кино» — это научно-популярное ток-шоу, в ходе которого зрители в вместе с экспертом смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов и разбираются, как же должно быть на самом деле с точки зрения науки.
«Есть ли шанс ли создать эликсир молодости? Какие волшебные трансформации и супер-способности можно приобрести при помощи химии? Новые материалы и источники энергии в будущем - как они показаны в научной фантастике и как развиваются настоящие научные исследования?», — на эти и другие вопросы ответит эксперт.
- Илья Воротынцев — профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ имени Алексеева разберет киноляпы и расскажет, на какие чудеса действительно способны современные химики.
Задать вопросы эксперту можно заранее в комментариях под этим постом. Авторы самых интересных получат научно-популярную книгу от ИЦАЭ.
24 июня
Время: 18:30
Место: ИЦАЭ Нижний Новгород, (улица Семашко, 7Б)
Вход свободный, но необходима регистрация.
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