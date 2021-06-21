«Ученые PRO кино»: в нижегородском ИЦАЭ ученые прокомментируют культовые фильмы

«Ученые PRO кино» — это научно-популярное ток-шоу, в ходе которого зрители в вместе с экспертом смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов и разбираются, как же должно быть на самом деле с точки зрения науки.

«Есть ли шанс ли создать эликсир молодости? Какие волшебные трансформации и супер-способности можно приобрести при помощи химии? Новые материалы и источники энергии в будущем - как они показаны в научной фантастике и как развиваются настоящие научные исследования?», — на эти и другие вопросы ответит эксперт.

Илья Воротынцев — профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ имени Алексеева разберет киноляпы и расскажет, на какие чудеса действительно способны современные химики.

Задать вопросы эксперту можно заранее в комментариях под этим постом. Авторы самых интересных получат научно-популярную книгу от ИЦАЭ.

24 июня Время: 18:30 Место: ИЦАЭ Нижний Новгород, (улица Семашко, 7Б) Вход свободный, но необходима регистрация.

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