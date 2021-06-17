К юбилею Нижнего отреставрируют фасады двух крупнейших библиотек города

Библиотека имени Ленинского Комсомола — одна из старейших в Сормовском районе. Она была открыта в октябре 1954 года, в ее фонде более 65 тысяч книг. В этом году пространство отреставрируют — проведут внутренний ремонт: покрасят стены и приведут в порядок потолок; отремонтируют фасад площадью 970 квадратных метров.

Библиотечно-досуговый центр — это центральная районная библиотека, открывшаяся в 1996 году. На ее территории отремонтируют фасад площадью 1 247 квадратных метров и установят архитектурную подсветку.

Ремонтные работы планируется завершить до 1 августа.

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Фото: архив пресс-служб