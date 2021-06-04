В библиотеке на Звездинке пройдет литературная ночь «С нами… Пушкин» по мотивам ироничного альбома скетчей Евгении Двоскиной

«Пушкин всегда рядом с нами. И всюду. Выйдешь из квартиры на улицу – а там «мороз и солнце, день чудесный». Войдешь обратно – и «а посуду кто мыть будет? Пушкин?» Такой он на страницах книги шуточных пушкинских скетчей Евгении Двоскиной «Пушкин с нами» и на наших творческих площадках. Вот он читает остроумные стишки Григория Остера, играет в фанты или дает интервью о вреде НЕчтения. Поэт любил над собой подшутить, ему бы понравилось», — отмечают организаторы.

5 июня Время: с 17:00 Место: библиотека на Звездинке, 5 Вход свободный. Полная программа мероприятия здесь.