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В библиотеке на Звездинке пройдет литературная ночь «С нами… Пушкин» по мотивам ироничного альбома скетчей Евгении Двоскиной

5 июня в детской библиотеке на Звездинке пройдет «Литературная ночь-2021» с бесплатной программой мастер-классов и квестов для детей и взрослых.

 

«Пушкин всегда рядом с нами. И всюду. Выйдешь из квартиры на улицу – а там «мороз и солнце, день чудесный». Войдешь обратно – и «а посуду кто мыть будет? Пушкин?» Такой он на страницах книги шуточных пушкинских скетчей Евгении Двоскиной «Пушкин с нами» и на наших творческих площадках. Вот он читает остроумные стишки Григория Остера, играет в фанты или дает интервью о вреде НЕчтения. Поэт любил над собой подшутить, ему бы понравилось», — отмечают организаторы.

5 июня

Время: с 17:00

Место: библиотека на Звездинке, 5

 

Вход свободный. Полная программа мероприятия здесь.

 

 

 

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Фото: архив организаторов.

 

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