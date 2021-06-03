«Язык Эйнштейна»: в нижегородском ИЦАЭ ученые расскажут о значимых новостях науки

Сегодня, 3 июня, в ИЦАЭ Нижний Новгород пройдет оффлайн-встреча с учеными. Обсудить и прокомментировать последние актуальные новости науки соберутся три эксперта из разных областей — физика, лингвистика и химия.
Программа:
- Иван Оладышкин — кандидат физико-математических наук — расскажет как ученые заставили свет пройти сквозь непрозрачный объект и с помощью чего физики рассмотрели атомы с рекордным расширением;
- Дмитрий Колесников — заместитель директора Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского по международной деятельности — расскажет о самых значимых словах 2020 года и о том, когда жители столицы смогут платить лицом на всех станциях метро?
- Евгений Буланов — кандидат химических наук — расскажет про разработку съедобной и биоразлагаемой пленки для продуктов и про возможности недавно открытого углеродного материала.
Модератор и ведущий встречи – Иван Соколов.
Каждый слушатель сможет пообщаться со спикерами и задать свои вопросы — авторы лучших получат в подарок книги от ИЦАЭ с подписью экспертов.
3 июня
Время: 18:30
Место: ИЦАЭ Нижний Новгород, (улица Семашко, 7Б)
Вход свободный, но необходима регистрация.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.