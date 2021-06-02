Стало известно, когда нижегородские школы перейдут на пятидневку

По словам министра образования, пятидневку в школах региона нельзя вводить насильно, каждая образовательная организация должна сама определять комфортный формат работы. Сейчас этот вопрос обсуждается с директорами учебных заведений.

92% школ уже перешли на пятидневную рабочую неделю в той или иной форме. Однако некоторые организации (к примеру, профильные лицеи и гимназии) не могут себе этого позволить из-за высокой загруженности или углубленного учебного плана.

«Сейчас это делают те школы, которые не боятся и понимают, что это нужно. А это действительно так — образование будет лучше, когда наши дети будут полноценно отдыхать и у учителей будет два выходных. Сейчас на базе НИРО начнутся обучающие семинары, где мы будем показывать, как это делать и как составить расписание», — отметила Ольга Петрова.

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Фото: pexels