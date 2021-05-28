В Нижнем Новгороде пройдут городские летние чтения

Организаторы подготовили насыщенную программу: интерактивные игры, квесты, викторины, сетевые акции и челленджи, творческие встречи, обзоры книг, развлекательные игровые программы и книжные флешмобы.

Главными событиями программы летнего чтения #Книги_Лето_800 станут конкурс тревел-буков «Нижегородские каникулы» и межрегиональная акция «#С_юбилеем_Нижний». В ходе акции читатели смогут принять участие в 15-ти творческих конкурсах, организованных детскими библиотеками города.

Кроме того, с 1 июня стартует культурно-просветительская акция «Библиоэстафета», в которую войдут 17 развлекательных мероприятий в режиме оффлайн и онлайн.

Подробности программы здесь.

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