В Нижнем Новгороде пройдут городские летние чтения

1 июня в столице Приволжья стартует городская программа летнего чтения для детей и подростков. В этом году программа пройдет под названием #Книги_Лето800 и будет посвящена 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.
Организаторы подготовили насыщенную программу: интерактивные игры, квесты, викторины, сетевые акции и челленджи, творческие встречи, обзоры книг, развлекательные игровые программы и книжные флешмобы.
Главными событиями программы летнего чтения #Книги_Лето_800 станут конкурс тревел-буков «Нижегородские каникулы» и межрегиональная акция «#С_юбилеем_Нижний». В ходе акции читатели смогут принять участие в 15-ти творческих конкурсах, организованных детскими библиотеками города.
Кроме того, с 1 июня стартует культурно-просветительская акция «Библиоэстафета», в которую войдут 17 развлекательных мероприятий в режиме оффлайн и онлайн.
Подробности программы здесь.
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