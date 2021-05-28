В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль детских инновационных проектов

1 июня в «Кванториуме» Нижний Новгород пройдет фестиваль детских инновационных проектов. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики. Детские технопарки города представят свои лучшие разработки.
Все желающие увидят проекты и реализованные кейсы, исследования и IT-технологии над которыми работали дети 12-17 лет.
Робот по оказанию первой медицинской помощи при ЧС, макет «Нижегородская стрелка», терминал-шагомер, самозатемняющиеся очки, робот-помощник Folder и виртуальная ретроспективная экскурсия по Ветлужскому «Народному дому» — эти и другие разработки смогут увидеть участники проекта.
В программе мероприятия — стендовые защиты проектов, панельная дискуссия «Что волнует современных детей» и интерактивные зоны от наставников технопарков.
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Фото: www.djimsk.ru/
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