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В Парке науки ННГУ проведут серию лекцию к 100-летнему юбилею Андрея Сахарова

Цикл научно-популярных лекций к празднованию 100-летнего юбилея Андрея Сахарова пройдет в Парке науки ННГУ. В рамках лектория научные идеи академика прокомментируют ученые Университета Лобачевского и Института прикладной физики РАН.

 

24 мая. Егор Господчиков — «Магнитные ловушки для термоядерной плазмы»

  • В своей лекции ученый расскажет: какую задачу предполагается решить с помощью магнитного удержания высокотемпературной плазмы, как устроено это удержание, что за эти 60 лет получилось, чего не получилось и как сейчас выглядит будущее этой идеи

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2 июня. Артем Коржиманов — «Лазерный термояд: вчера, сегодня, завтра»

  • На лекции расскажут: что такое ядерная энергия, как работает Солнце и что нужно сделать, чтобы создать термоядерный реактор. 

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9 июня. Александр Соловьев — «Магнитные поля в физике высоких энергий»

  • Лекция затрагивает вопросы о роли магнитного поля в физике высоких плотностей энергии. Расскажут о влиянии магнитных полей на астрофизические процессы, на удержание и компрессию термоядерного топлива. Кроме этого, рассмотрят процессы генерации экстремальных магнитных полей в естественных и рукотворных системах.

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