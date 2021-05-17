В Парке науки ННГУ проведут серию лекцию к 100-летнему юбилею Андрея Сахарова

Цикл научно-популярных лекций к празднованию 100-летнего юбилея Андрея Сахарова пройдет в Парке науки ННГУ. В рамках лектория научные идеи академика прокомментируют ученые Университета Лобачевского и Института прикладной физики РАН.
24 мая. Егор Господчиков — «Магнитные ловушки для термоядерной плазмы»
- В своей лекции ученый расскажет: какую задачу предполагается решить с помощью магнитного удержания высокотемпературной плазмы, как устроено это удержание, что за эти 60 лет получилось, чего не получилось и как сейчас выглядит будущее этой идеи
Регистрация здесь.
2 июня. Артем Коржиманов — «Лазерный термояд: вчера, сегодня, завтра»
- На лекции расскажут: что такое ядерная энергия, как работает Солнце и что нужно сделать, чтобы создать термоядерный реактор.
Регистрация здесь.
9 июня. Александр Соловьев — «Магнитные поля в физике высоких энергий»
- Лекция затрагивает вопросы о роли магнитного поля в физике высоких плотностей энергии. Расскажут о влиянии магнитных полей на астрофизические процессы, на удержание и компрессию термоядерного топлива. Кроме этого, рассмотрят процессы генерации экстремальных магнитных полей в естественных и рукотворных системах.
Регистрация здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.