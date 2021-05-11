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В Парке науки ННГУ стартует двойной лекторий о социальном бизнесе и частной жизни в условиях диджитализации

13 мая в Парке науки ННГУ пройдут две лекции — «Частная и публичная жизнь в условиях диджитализации» и «Один в поле воин: диалог о социальном бизнесе и гражданском обществе». Вход на лекторий свободный.

 

Лекция Марии Придатченко «Частная и публичная жизнь в условиях диджитализации»

  • Кому выгодно иметь доступ к частной информации? Сдвигаются ли границы частной жизни, и как на это влияет цифровизация? Как организовать публичную жизнь себе во благо? На эти и другие вопросы ответит Мария Придатченко — кандидат социологических наук.

Лекция Сергея Судьина «Один в поле воин: диалог о социальном бизнесе и гражданском обществе»

  • Российская власть предпринимает шаги по созданию социального бизнеса. Десятки тысяч россиян уже зарабатывают предоставляя социальные услуги, которые раньше были только государственным делом. Сергей Судьин — доктор социологических наук — расскажет, как это работает.

13 мая

Время: 18:30

Место: улица Ульянова, 10Б

 

Вход свободный. Необходима регистрация.

 

 

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Фото: Сергей Мутыгуллин

 

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