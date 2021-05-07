В ярмарочном доме пройдет дискуссия «Границы мира без границ» с участием Монеточки, Юрия Сапрыкина и Вадима Дымова

Сегодня, 7 мая, на нижегородской ярмарке пройдет дискуссия от проекта Tullamore D.E.W. с участием — Юрия Сапрыкина, Вадима Дымова и Монеточки. Они обсудят границы мира без границ на второй встрече проекта Beauty of Blend.
Об аспектах идеи мира без границ поговорят журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, предприниматель Вадим Дымов и певица Монеточка. Модерировать дискуссию будет журналист и автор бестселлеров «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть» и «Все свободны» — Михаил Зыгарь.
7 мая
Время: 17:00
Место: улица Совнаркомовская, 13
Регистрация мероприятие на сайте. Количество мест ограничено, поэтому все, кто не успел оставить заявку, смогут следить за дискуссией онлайн.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.