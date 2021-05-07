В ярмарочном доме пройдет дискуссия «Границы мира без границ» с участием Монеточки, Юрия Сапрыкина и Вадима Дымова

Сегодня, 7 мая, на нижегородской ярмарке пройдет дискуссия от проекта Tullamore D.E.W. с участием — Юрия Сапрыкина, Вадима Дымова и Монеточки. Они обсудят границы мира без границ на второй встрече проекта Beauty of Blend.