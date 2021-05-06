Интеллектуальный марафон от Вышки: среди спикеров — Никита Nomerz и Евгений Кудельников

Интеллектуальный марафон пройдет в рамках Весенней школы НИУ ВШЭ.

Приглашенные спикеры:

Никита Nomerz — стрит-арт художник из Нижнего Новгорода и координатор фестиваля «Арт-овраг»

— стрит-арт художник из Нижнего Новгорода и координатор фестиваля «Арт-овраг» Илья Осипов — ученый, IT-предприниматель и изобретатель

— ученый, IT-предприниматель и изобретатель Евгений Кудельников — режиссер, сценарист, продюсер, оператор и художник

Кроме того, в программу включен блок поиска профессионального призвания:

мастер-класс «Социальный проект как способ развития hard и soft skills» от эксперта Оксаны Тажировой

от эксперта Оксаны Тажировой консультация «Вопросы и ответы для построения успешной карьеры» от эксперта Татьяны Соя

Участие бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено.​

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