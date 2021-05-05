В нижегородском планетарии пройдет лекция «Марс, Маск и ядерные ракеты»

«Марс — потрясающе интересная планета, на которой может быть внеземная жизнь, и которая когда-нибудь станет новым домом для жизни земной. Полет человека на Марс — ближайшее будущее космонавтики. С чем встретились на Марсе роботы и с чем предстоит встретиться там человеку? Кто отправит людей на Марс и на каких ракетах? Это решается уже сегодня», — сообщается на сайте мероприятия.

6 мая Время: 17:00 Место: улица Революционная, 20 Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.