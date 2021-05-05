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В нижегородском планетарии пройдет лекция «Марс, Маск и ядерные ракеты»

Лекция «Марс, Маск и ядерные ракеты» от российского астронома и просветителя науки Владимира Сурдина пройдет 6 мая в планетарии имени Гречко.

 

«Марс — потрясающе интересная планета, на которой может быть внеземная жизнь, и которая когда-нибудь станет новым домом для жизни земной. Полет человека на Марс — ближайшее будущее космонавтики. С чем встретились на Марсе роботы и с чем предстоит встретиться там человеку? Кто отправит людей на Марс и на каких ракетах? Это решается уже сегодня», — сообщается на сайте мероприятия.

6 мая

Время: 17:00

Место:  улица Революционная, 20

 

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

 

 

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Фото: vladtime.ru

 

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