В нижегородском планетарии пройдет лекция «Марс, Маск и ядерные ракеты»

Лекция «Марс, Маск и ядерные ракеты» от российского астронома и просветителя науки Владимира Сурдина пройдет 6 мая в планетарии имени Гречко.
«Марс — потрясающе интересная планета, на которой может быть внеземная жизнь, и которая когда-нибудь станет новым домом для жизни земной. Полет человека на Марс — ближайшее будущее космонавтики. С чем встретились на Марсе роботы и с чем предстоит встретиться там человеку? Кто отправит людей на Марс и на каких ракетах? Это решается уже сегодня», — сообщается на сайте мероприятия.
6 мая
Время: 17:00
Место: улица Революционная, 20
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
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