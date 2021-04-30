В Парке науки ННГУ стартует двойной лекторий о медицинской химии и вакцинах

14 мая в Парке науки ННГУ пройдут две лекции — «Вакцины и Covid: угрозы и вызовы» и «Медицинская химия: от зарождения идеи до предклинических испытаний». Вход на лекторий свободный.
Лекция Алексея Водовозова «Вакцины и Covid: угрозы и вызовы»
- Появления вакцин против коронавируса без преувеличения ждали все. Однако когда они появились, люди почему-то не кинулись прививаться, а, наоборот, в лучшем случае заняли выжидательную позицию. Сама болезнь уже почему-то никого не пугает. Что с этим делать? Действительно ли пандемия пошла на спад и можно расслабиться?
Лекция Алексея Федорова «Медицинская химия: от зарождения идеи до предклинических испытаний»
- Что такое медицинская химия: «магический кристалл», решающий все проблемы, или Вавилонская башня на перекрестке органической химии и химии природных соединений? Сколько стоит довести одну молекулу от лаборатории до аптеки? На лекции ответят на эти вопросы на примере эпигенетической терапии онкологических заболеваний.
14 мая
Время: 18:30
Место: улица Ульянова, 10Б
Вход свободный, но необходима регистрация.
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