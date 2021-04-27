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Сегодня прошла конференция от «НН.Собака.ru» о постпандемийном рынке труда и образовательных программах

Сегодня, 27 апреля, на площадке Forself прошел круглый стол от «НН.Собака.ru» о постпандемийном рынке труда и образовательных программах — «Каких специалистов ждут на постпандемийном рынке труда. Когда лучше научить, а не переучивать».

 

Эксперты в области образования обсудили:

  • курсы повышения квалификации и переобучение самым нужным на рынке труда профессиям
  • новые направления в нижегородских вузах
  • гранты на реализацию программ непрерывного образования
  • каких профессионалов ждут в крупных корпорациях и совместные программы вузов и крупнейших нижегородских работодателей
  • программы и направления первого «Корпоративного Университета Правительства Нижегородской Области»

Посмотреть онлайн-запись мероприятия можно в Instagram «НН.Собака.ru» по ссылке.

 

 

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