В Арсенале пройдет паблик–ток «Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?»

«Центр 800» начинает серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду.
28 апреля в 19.00 в Арсенале пройдет первый «Публичный диалог» на тему «Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?». В нем примут участие:
- Дарья Шорина — руководитель Института развития городской среды
- Павел Гнилорыбов — историк и основатель проекта «Моспешком»
- Мария Игнатушко — журналист и куратор архитектурных проектов
- Михаил Маслов — руководитель студии архитектуры и дизайна Mishka
- Юрий Лебедев — депутат Законодательного собрания Нижегородской области
- Сергей Сипатов — гид по Нижнему Новгороду, градозащитник и публицист
- Максим Мирсиянов — ресторатор и совладелец Berezka Group
Модератор дискуссию — Андрей Вовк — журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода
«Мы запускаем общественные обсуждения, чтобы эксперты, как нижегородские, так и федеральные, а также специалисты из местных сообществ смогли донести свою точку зрения и были услышаны. Только в совместном открытом обсуждении мы сможем найти верные направления для развития Нижнего Новгорода», — отметил министр культуры области Олег Беркович.
Регистрация на мероприятие здесь.
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Фото: архив сообщества музея «ВКонтакте»
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