В Арсенале пройдет паблик–ток «Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?»

28 апреля в 19.00 в Арсенале пройдет первый «Публичный диалог» на тему «Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?». В нем примут участие:

Дарья Шорина — руководитель Института развития городской среды

— руководитель Института развития городской среды Павел Гнилорыбов — историк и основатель проекта «Моспешком»

— историк и основатель проекта «Моспешком» Мария Игнатушко — журналист и куратор архитектурных проектов

— журналист и куратор архитектурных проектов Михаил Маслов — руководитель студии архитектуры и дизайна Mishka

— руководитель студии архитектуры и дизайна Mishka Юрий Лебедев — депутат Законодательного собрания Нижегородской области

— депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Сипатов — гид по Нижнему Новгороду, градозащитник и публицист

— гид по Нижнему Новгороду, градозащитник и публицист Максим Мирсиянов — ресторатор и совладелец Berezka Group

Модератор дискуссию — Андрей Вовк — журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода

«Мы запускаем общественные обсуждения, чтобы эксперты, как нижегородские, так и федеральные, а также специалисты из местных сообществ смогли донести свою точку зрения и были услышаны. Только в совместном открытом обсуждении мы сможем найти верные направления для развития Нижнего Новгорода», — отметил министр культуры области Олег Беркович.

Регистрация на мероприятие здесь.

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Фото: архив сообщества музея «ВКонтакте»