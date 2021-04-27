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В Арсенале пройдет паблик–ток «Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?»

«Центр 800» начинает серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду.

 

28 апреля в 19.00 в Арсенале пройдет первый «Публичный диалог» на тему «Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?». В нем примут участие:

  • Дарья Шорина — руководитель Института развития городской среды
  • Павел Гнилорыбов — историк и основатель проекта «Моспешком»
  • Мария Игнатушко — журналист и куратор архитектурных проектов
  • Михаил Маслов — руководитель студии архитектуры и дизайна Mishka
  • Юрий Лебедев — депутат Законодательного собрания Нижегородской области
  • Сергей Сипатов — гид по Нижнему Новгороду, градозащитник и публицист
  • Максим Мирсиянов — ресторатор и совладелец Berezka Group

Модератор дискуссию — Андрей Вовк — журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода

«Мы запускаем общественные обсуждения, чтобы эксперты, как нижегородские, так и федеральные, а также специалисты из местных сообществ смогли донести свою точку зрения и были услышаны. Только в совместном открытом обсуждении мы сможем найти верные направления для развития Нижнего Новгорода», — отметил министр культуры области Олег Беркович.

Регистрация на мероприятие здесь.

 

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Фото: архив сообщества музея «ВКонтакте»

 

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