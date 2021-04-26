В библиотеке на Звездинке откроется выставка «Хвала детской книге»

Выставка пройдет в Белом зале библиотеки, который на время превратится в интерактивный читальный зал. Главные герои выставки – пять персонажей — Пеппи Длинныйчулок, малыш Макс, осторожная Гиттан, борец за права цыган Катици и искатель приключений Альфонс Оберг.

«Шведские писатели не боятся поднимать взрослые темы, а любимые персонажи поддерживают детей в сложные моменты и сопровождают в счастливые», — отмечают организаторы.

Программа мероприятия:

27 апреля — литературно-страноведческий квест «Из Нижнего в Стокгольм» и поэтическая антреприза

29 апреля — арт-приключения с героями Свена Нурдквиста

с 26 апреля по 30 мая — читальный зал со шведскими детскими книгами, отсортированными под настроение

5 мая — встреча детских библиотекарей с Ксенией Коваленко «По стопам Астрид Линдгрен: влияние и преемственность в современной шведской литературе для детей»

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Фото: архив пресс-служб