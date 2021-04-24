«Каких специалистов ждут на постпандемийном рынке труда»: «НН.Собака.ru» организовывает пресс-конференцию

27 апреля «НН.Собака.ru» проведет круглый стол о постпандемийном рынке труда и образовательных программах — «Каких специалистов ждут на постпандемийном рынке труда. Когда лучше научить, а не переучивать».
Ведущие специалисты Нижнего Новгорода в области образования обсудят:
- курсы повышения квалификации и переобучение самым нужным на рынке труда профессиям — тренд, который наметился сразу после начала пандемии
- новые направления в нижегородских вузах
- гранты на реализацию программ непрерывного образования
- каких профессионалов ждут в крупных корпорациях и совместные программы вузов и крупнейших нижегородских работодателей
- программы и направления первого «Корпоративного Университета Правительства Нижегородской Области»
Приглашенные спикеры:
- Ольга Петрова — министр образования, науки и молодежной политики НО
- Елена Загайнова — ректор ННГУ имени Лобачевского
- Андрей Лапшин — ректор ННГАСУ
- Анна Бляхман — директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород
- Елена Щербакова — директор по работе с персоналом МР «Волга» Tele2
- Артем Дорошин — руководитель направления карьеры и профориентации SuperJob
Модератор мероприятия – Наталья Моисеенко — руководитель HR Ассоциации ПФО.
27 апреля
Время: 11:00
Место: Зеленский съезд, 4 (Forself)
Программа мероприятия:
- 10:30 – 11:00 — начало мероприятия, фуршет
- 11:00 – 12:00 — выступления спикеров
- 12:00 – 12:10 — время для вопросов от СМИ, пресс-подход
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