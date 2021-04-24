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«Каких специалистов ждут на постпандемийном рынке труда»: «НН.Собака.ru» организовывает пресс-конференцию

27 апреля «НН.Собака.ru» проведет круглый стол о постпандемийном рынке труда и образовательных программах — «Каких специалистов ждут на постпандемийном рынке труда. Когда лучше научить, а не переучивать».

 

Ведущие специалисты Нижнего Новгорода в области образования обсудят:

  • курсы повышения квалификации и переобучение самым нужным на рынке труда профессиям — тренд, который наметился сразу после начала пандемии
  • новые направления в нижегородских вузах
  • гранты на реализацию программ непрерывного образования
  • каких профессионалов ждут в крупных корпорациях и совместные программы вузов и крупнейших нижегородских работодателей
  • программы и направления первого «Корпоративного Университета Правительства Нижегородской Области»

Приглашенные спикеры:

  • Ольга Петрова — министр образования, науки и молодежной политики НО
  • Елена Загайнова — ректор ННГУ имени Лобачевского
  • Андрей Лапшин — ректор ННГАСУ
  • Анна Бляхман — директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород
  • Елена Щербакова — директор по работе с персоналом МР «Волга» Tele2
  • Артем Дорошин — руководитель направления карьеры и профориентации SuperJob

Модератор мероприятия – Наталья Моисеенко — руководитель HR Ассоциации ПФО.

27 апреля

Время: 11:00

Место: Зеленский съезд, 4 (Forself)

 

Программа мероприятия:

  • 10:30 – 11:00 — начало мероприятия, фуршет
  • 11:00 – 12:00 — выступления спикеров
  • 12:00 – 12:10 — время для вопросов от СМИ, пресс-подход

 

 

 

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Фото: pexels

 

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