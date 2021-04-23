В DKRT пройдет битва молодых ученых Science Slam

Science Slam — это международный проект популяризации науки. Молодые ученые в неформальной атмосфере представляют свои исследования, а зрители определяют, кто справился лучше.
Гости мероприятия услышат доклады по физике, химии, медицине, судебной лингвистике и философии в экономике — каждый сможет задать свои вопросы.
Откроет Science Slam сет электронной музыки от нижегородского музыканта Aeger Smoothie с видео шотландской видеохудожницы Хизер Лэндер — это live-версия мультимедиа-проекта «Happy To Be Here». Расскажет о проекте его куратор Ксения Ануфриева — музыковед и кандидат искусствоведения.
12 мая
Время:18:30
Место: улица Большая Покровская, 18
Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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