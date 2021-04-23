В DKRT пройдет битва молодых ученых Science Slam

Гости мероприятия услышат доклады по физике, химии, медицине, судебной лингвистике и философии в экономике — каждый сможет задать свои вопросы.

Откроет Science Slam сет электронной музыки от нижегородского музыканта Aeger Smoothie с видео шотландской видеохудожницы Хизер Лэндер — это live-версия мультимедиа-проекта «Happy To Be Here». Расскажет о проекте его куратор Ксения Ануфриева — музыковед и кандидат искусствоведения.