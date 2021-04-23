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В Нижегородской вышке пройдет «Весенняя школа» для студентов

24 апреля в НИУ ВШЭ откроется очная «Весенняя школа» для студентов 3-4 курсов социально-экономических, компьютерных и гуманитарных направлений. На 15 площадках Школы соберутся 40 экспертов.

 

Весенняя школа — это встречи с экспертами крупных компаний, профессиональные мастер-классы, консультации академических руководителей программ и приемной комиссии НИУ ВШЭ.

16 мая пройдет интеллектуальный марафон с участием:

  • Никиты Номерза — стрит-арт художника из Нижнего Новгорода и координатора фестиваля «Арт-овраг»
  • Ильи Осипова —  ученого, IT-предпринимателя и изобретателя
  • Евгения Кудельникова — режиссера, сценариста, продюсера, оператора и художника

Подробная программа «Весенней школы» здесь. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

 

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Фото: pexels

 

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