В Нижегородской вышке пройдет «Весенняя школа» для студентов

24 апреля в НИУ ВШЭ откроется очная «Весенняя школа» для студентов 3-4 курсов социально-экономических, компьютерных и гуманитарных направлений. На 15 площадках Школы соберутся 40 экспертов.
Весенняя школа — это встречи с экспертами крупных компаний, профессиональные мастер-классы, консультации академических руководителей программ и приемной комиссии НИУ ВШЭ.
16 мая пройдет интеллектуальный марафон с участием:
- Никиты Номерза — стрит-арт художника из Нижнего Новгорода и координатора фестиваля «Арт-овраг»
- Ильи Осипова — ученого, IT-предпринимателя и изобретателя
- Евгения Кудельникова — режиссера, сценариста, продюсера, оператора и художника
Подробная программа «Весенней школы» здесь. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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Фото: pexels
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