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В Парке науки ННГУ стартует двойной лекторий

Научно–популярный лекторий двух ученых–физиков пройдет 23 апреля в Парке науки ННГУ. Продолжительность каждой лекции — 50 минут.

 

Лекция Эмиля Ахмедова «О рождении и смерти черных дыр»:

  • Ученый расскажет: что такое черные дыры? Как они устроены, как образуются и как их наблюдают астрономы.

Лекция Ефима Хазанова «Детектирование гравитационных волн: сто лет исследований»:

  • Гравитационные волны предсказаны общей теорией относительности, сформулированной Эйнштейном в 1915 году. Сам Эйнштейном считал, что гравитационные волны никогда не будут обнаружены экспериментально. Однако прошло 100 лет, и это удалось сделать. Почему понадобилось сто лет? Целых сто лет или всего сто лет? 

23 апреля

Время: 18:30

Место: улица Ульянова, 10Б

 

Вход свободный, но необходима регистрация.

 

 

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Фото: kartinkinaden.ru

 

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