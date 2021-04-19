В Парке науки ННГУ стартует двойной лекторий

Научно–популярный лекторий двух ученых–физиков пройдет 23 апреля в Парке науки ННГУ. Продолжительность каждой лекции — 50 минут.
Лекция Эмиля Ахмедова «О рождении и смерти черных дыр»:
- Ученый расскажет: что такое черные дыры? Как они устроены, как образуются и как их наблюдают астрономы.
Лекция Ефима Хазанова «Детектирование гравитационных волн: сто лет исследований»:
- Гравитационные волны предсказаны общей теорией относительности, сформулированной Эйнштейном в 1915 году. Сам Эйнштейном считал, что гравитационные волны никогда не будут обнаружены экспериментально. Однако прошло 100 лет, и это удалось сделать. Почему понадобилось сто лет? Целых сто лет или всего сто лет?
23 апреля
Время: 18:30
Место: улица Ульянова, 10Б
Вход свободный, но необходима регистрация.
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