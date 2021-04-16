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В Нижнем Новгороде впервые пройдет краеведческий диктант

19 апреля в Нижнем Новгороде пройдет первый всероссийский краеведческий диктант «Я знаю Нижний». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской детской областной библиотеки имени Мавриной.

 

Авторами вопросов стали известные нижегородцы — олимпийские чемпионы, музыканты, писатели и деятели культуры. 

9 апреля любой желающий может принять участие в диктанте «Я знаю Нижний»:

  • оффлайн — с 10:00 до 17:00 каждый час в библиотеке на Звездинке, 5
  • онлайнна сайте библиотеки вопросы будут доступны в течение всего дня

 

 

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Фото: pexels

 

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