В Нижнем Новгороде впервые пройдет краеведческий диктант

19 апреля в Нижнем Новгороде пройдет первый всероссийский краеведческий диктант «Я знаю Нижний». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской детской областной библиотеки имени Мавриной.
Авторами вопросов стали известные нижегородцы — олимпийские чемпионы, музыканты, писатели и деятели культуры.
9 апреля любой желающий может принять участие в диктанте «Я знаю Нижний»:
- оффлайн — с 10:00 до 17:00 каждый час в библиотеке на Звездинке, 5
- онлайн — на сайте библиотеки вопросы будут доступны в течение всего дня
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Фото: pexels
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