Нижегородский планетарий помогут модернизировать Роскосмос и Intel

«В День космонавтики мы обсудили перспективное развитие Нижегородского планетария с представителями госкорпорации «Роскосмос» и компании Intel. Юбилей первого полета человека в космос совпал с 800-летием Нижнего Новгорода. В рамках этих событий нам удалось привлечь внебюджетные инвестиции. Уже стартовал процесс ремонта большого звездного зала в планетарии: Intel вложил в это более 15 миллионов рублей», — сказал Глеб Никитин.

Основные преобразования в залах планетария планируют завершить к началу августа.

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Фото: Нижний800