Нижегородский планетарий помогут модернизировать Роскосмос и Intel

Нижегородский планетарий планируют модернизировать при участии Роскосмоса и корпорации Intel. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области.
«В День космонавтики мы обсудили перспективное развитие Нижегородского планетария с представителями госкорпорации «Роскосмос» и компании Intel. Юбилей первого полета человека в космос совпал с 800-летием Нижнего Новгорода. В рамках этих событий нам удалось привлечь внебюджетные инвестиции. Уже стартовал процесс ремонта большого звездного зала в планетарии: Intel вложил в это более 15 миллионов рублей», — сказал Глеб Никитин.
Основные преобразования в залах планетария планируют завершить к началу августа.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Нижний800
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.