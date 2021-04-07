В культурном пространстве DKRT пройдет творческий вечер Алены Долецкой

Творческая встреча «Не жизнь, а сказка» пройдет с журналистом, первым главным редактором российского Vogue и журнала Interview — Аленой Долецкой. Часть средств от проданных билетов пойдет в фонд Натальи Водяновой «Обнаженные Сердца» в рамках платформы #800добрыхдел.

20 апреля Время: 18:00 Место: улица Большая Покровская, дом 18 Стоимость билетов от 3000 до 3500. Приобрести их можно по ссылке.