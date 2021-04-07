В культурном пространстве DKRT пройдет творческий вечер Алены Долецкой

20 апреля в культурном пространстве DKRT пройдет творческий вечер с Аленой Долецкой — «Не жизнь, а сказка».
Творческая встреча «Не жизнь, а сказка» пройдет с журналистом, первым главным редактором российского Vogue и журнала Interview — Аленой Долецкой. Часть средств от проданных билетов пойдет в фонд Натальи Водяновой «Обнаженные Сердца» в рамках платформы #800добрыхдел.
20 апреля
Время: 18:00
Место: улица Большая Покровская, дом 18
Стоимость билетов от 3000 до 3500. Приобрести их можно по ссылке.
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