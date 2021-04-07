18+
  • Город
  • Наука и образование

В культурном пространстве DKRT пройдет творческий вечер Алены Долецкой

20 апреля в культурном пространстве DKRT пройдет творческий вечер с Аленой Долецкой — «Не жизнь, а сказка».

 

Творческая встреча «Не жизнь, а сказка» пройдет с журналистом, первым главным редактором российского Vogue и журнала Interview — Аленой Долецкой. Часть средств от проданных билетов пойдет в фонд Натальи Водяновой «Обнаженные Сердца» в рамках платформы #800добрыхдел.

20 апреля

Время: 18:00

Место: улица Большая Покровская, дом 18

 

 

Стоимость билетов от 3000 до 3500. Приобрести их можно по ссылке.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: peopletalk.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты