18+
  • Город
  • Наука и образование

В Нижнем пройдет научно-популярное ток-шоу «Ученые PRO кино: космос» с участием популяризатора космонавтики Александра Хохлова

«Ученые PRO кино» — это научно-популярное ток-шоу, в ходе которого эксперты и зрители смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов, находят ошибки в повествовании и разбирают их с научной точки зрения.

 

В подборку фильмов для обсуждения в первом выпуске «Ученые PRO кино: космос» войдут научно-фантастические блокбастеры: «Интерстеллар», «Гравитация», «Пекло», «Марсианин», «Салют-7» и «Апполон-13». Фильмы рассказывают о космосе будущего, космических полетах, парадоксе времени, об открытиях и исследованиях космоса.

16 апреля

Время: 18:30

Место: улица Семашко, 7Б

 

 

Вход на показ свободный, но необходима регистрация.

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: foma.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты