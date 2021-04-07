В Нижнем пройдет научно-популярное ток-шоу «Ученые PRO кино: космос» с участием популяризатора космонавтики Александра Хохлова

«Ученые PRO кино» — это научно-популярное ток-шоу, в ходе которого эксперты и зрители смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов, находят ошибки в повествовании и разбирают их с научной точки зрения.
В подборку фильмов для обсуждения в первом выпуске «Ученые PRO кино: космос» войдут научно-фантастические блокбастеры: «Интерстеллар», «Гравитация», «Пекло», «Марсианин», «Салют-7» и «Апполон-13». Фильмы рассказывают о космосе будущего, космических полетах, парадоксе времени, об открытиях и исследованиях космоса.
16 апреля
Время: 18:30
Место: улица Семашко, 7Б
Вход на показ свободный, но необходима регистрация.
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