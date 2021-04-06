Прокуратура города Дзержинска заблокировала ролик YouTube-популяризатора химии NileRed

Прокуроры запретили видеоролик How to make Aniline («Как сделать анилин»), так как в нем «содержится информация, которая противоречит действующему законодательству Российской Федерации о том, как изготовить самостоятельно с использованием подручных средств и химических реактивов».

На своем YouTube-канале автор объясняет, почему он решил показывать химические опыты:

«Я считаю, что химию часто преподают плохо или без цели. Из-за этого люди теряют к ней интерес, а иногда начинают ненавидеть. Моя цель — весело и интересно показать естественную красоту химии».

Анилин — органическое соединение, представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с характерным запахом, немного плотнее воды.

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Фото: pexels