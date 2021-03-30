В лектории «Правда» пройдет лекция Саши Сулим «Как писать про серийных убийц?»

На лекции Саша Сулим расскажет, с чем сталкивается журналист во время расследования, как выбрать героев и подготовиться к интервью, как выбрать ракурс и построить историю. Также, поделится опытом общения с одним из самых жестоких убийц современности и научит составлять полноценные документальные истории.

Стоимость билета: 450 рублей. Необходима регистрация.

Саша Сулим выпустила несколько журналистских расследований на «Медузе», с 2017 года занимается историей «Ангарского маньяка». В 2020 году вышла книга Саши «Безлюдное место» о том, как ловят маньяков в России, в 2021 году на ютуб-канале «Редакция» вышел документальный фильм «Самый страшный убийца в истории России».





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Фото: Алена Ермишина