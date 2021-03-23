В Нижнем Новгороде три корпуса «Школы 800» откроются в 2021 году

В правительстве региона отметили, что строительство всех корпусов планируется в составе единого образовательного комплекса.

«Все три учебных корпуса (Верхние Печеры, Сормово, Автозавод) откроются в этом году. Прием заявлений будет организован после получения образовательной лицензии. Информацию разместим дополнительно. Планируем, что образовательный центр откроется 1 сентября 2021 года», — ответил Сергей Злобин в своем Instagram на обращение нижегородки.

Три корпуса рассчитаны на 4,5 тысячи человек — прием учеников в «Школу 800» пройдет без конкурсов и отборов.





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Фото: vsesvoi43.ru