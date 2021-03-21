Ученые из Нижнего Новгорода тестируют новый метод диагностики рака желудка

Ученые Приволжского медицинского университета научились определять рак желудка по выдыхаемому воздуху. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в Instagram.
«Без преувеличения могу сказать, полученные результаты — это настоящий прорыв и отличная перспектива для ускорения скрининга заболеваний, в первую очередь, онкологических», — отметил ректор ПИМУ Николай Корякин.
Диагностика рака проходит следующим образом: пациент вдыхает воздух в одноразовый 5-литровый пакет, после воздух вступает в реакцию с клетками биочипа, на мембране которого находятся рецепторы, чувствительные к биомаркеру рака желудка.
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Фото: pexels
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