Ученые из Нижнего Новгорода тестируют новый метод диагностики рака желудка

«Без преувеличения могу сказать, полученные результаты — это настоящий прорыв и отличная перспектива для ускорения скрининга заболеваний, в первую очередь, онкологических», — отметил ректор ПИМУ Николай Корякин.

Диагностика рака проходит следующим образом: пациент вдыхает воздух в одноразовый 5-литровый пакет, после воздух вступает в реакцию с клетками биочипа, на мембране которого находятся рецепторы, чувствительные к биомаркеру рака желудка.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels