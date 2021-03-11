В Нижнем пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: инновации»

Завтра, 12 марта, в ИЦАЭ пройдет научно-популярное ток-шоу. «Разберем на атомы» – это три мини-лекции за один вечер и научные дискуссии ученых из разных отраслей с коллегами и зрителями.
Три лекции от современных ученых:
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кандидат искусствоведения Ксения Ануфриева расскажет об искусстве, как о «нервной системе» современного мира, которое улавливает изменения вокруг и немедленно реагирует на них
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кандидат физико-математических наук Антон Седов расскажет о проблеме термоядерного синтеза и исследованиях энергетики будущего
- кандидат медицинских наук Анжелика Родина расскажет о достижениях ядерной медицины и лучевой терапии онкологических заболеваний
12 марта
Время: 19:00
Место: улица Семашко, 7Б
Вход на показ свободный, но необходима регистрация.
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