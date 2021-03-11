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В Нижнем пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: инновации»

Завтра, 12 марта, в ИЦАЭ пройдет научно-популярное ток-шоу. «Разберем на атомы» – это три мини-лекции за один вечер и научные дискуссии ученых из разных отраслей с коллегами и зрителями.

 

Три лекции от современных ученых:

  • кандидат искусствоведения Ксения Ануфриева расскажет об искусстве, как о «нервной системе» современного мира, которое улавливает изменения вокруг и немедленно реагирует на них

  • кандидат физико-математических наук Антон Седов расскажет о проблеме термоядерного синтеза и исследованиях энергетики будущего

  • кандидат медицинских наук Анжелика Родина расскажет о достижениях ядерной медицины и лучевой терапии онкологических заболеваний

12 марта

Время: 19:00

Место: улица Семашко, 7Б

 

 

Вход на показ свободный, но необходима регистрация.

 

 

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Фото: culture.ru

 

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