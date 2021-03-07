В Нижнем Новгороде построят межвузовский кампус

Многофункциональный студенческий городок с общежитиями на 8000 человек планируется построить в Нижнем Новгороде. Проект создания межвузовского университетского кампуса представил губернатор Глеб Никитин министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
По словам Глеба Никитина, в Нижнем Новгороде существует дефицит мест в университетских общежитиях. Решению проблемы поможет появление современного студенческого городка с комфортными условиями для жизни, организации учебных занятий и самостоятельной работы.
«На территории кампуса планируется строительство новых общежитий вместимостью до 8 тысяч человек с помещениями социально-культурного и спортивного назначения», -рассказал Глеб Никитин.
Сейчас уже выполнены инженерно-геологические изыскания, получены технические условия на подключение участка к инженерным коммуникациям, разработан проект и проведен сметный расчет.
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Фото: gsom.spbu.ru
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