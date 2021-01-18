В Арсенале пройдет паблик–ток «Музей и креативные индустрии»

19 января на сайте Арсенала пройдет трансляция паблик–тока «Музей и креативные индустрии». Директор Датского Морского музея расскажет о морском деле в контексте культуры и современной жизни.
Морской музей в Дании ставит перед собой грандиозную задачу: найти и показать любому зрителю, связь между ним и морским делом.
Улла Тофте — директор Датского Морского музея — в ходе паблик–тока расскажет об идеях, ценностях и программах музея, его устройстве, команде, партнерских связях, работе с публикой и роли в городской жизни. Встреча пройдет 19 января в 16:00 на сайте Арсенала.
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Фото: public.space.
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