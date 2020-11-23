В Нижегородских вузах изменили правила поступления

Региональное министерство образования установило новый порядок поступления в высшие учебные заведения с 2021 года — меняется форма подачи документов, выбор вступительных испытаний и этапы зачисления.
С 2021 года изменятся правила поступления в нижегородские вузы на бакалавриат, специалитет и магистратуру.
Основные изменения:
- отмена «второй волны»
- вместо фамилий абитуриентов на сайтах вузов будут указаны номера СНИЛС
- документы в вуз можно подать как очно, так и через личный кабинет
- вузы сами смогут решать, на сколько направлений абитуриенты будут оставлять заявки – максимальное число 20
- вузы смогут увеличить количество вступительных испытаний: два обязательно, третье — на выбор
Кроме того, представитель регионального министерства образования, науки и молодежной политики Ирина Зверева отметила, что число бюджетных мест в учебных заведениях региона выросло на 15%,
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Фото: pexels.
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