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В Нижегородских вузах изменили правила поступления

Региональное министерство образования установило новый порядок поступления в высшие учебные заведения с 2021 года — меняется форма подачи документов, выбор вступительных испытаний и этапы зачисления.

 

С 2021 года изменятся правила поступления в нижегородские вузы на бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Основные изменения:

  • отмена «второй волны»
  • вместо фамилий абитуриентов на сайтах вузов будут указаны номера СНИЛС
  • документы в вуз можно подать как очно, так и через личный кабинет 
  • вузы сами смогут решать, на сколько направлений абитуриенты будут оставлять заявки – максимальное число 20
  • вузы смогут увеличить количество вступительных испытаний: два обязательно, третье — на выбор

Кроме того, представитель регионального министерства образования, науки и молодежной политики Ирина Зверева отметила, что число бюджетных мест в учебных заведениях региона выросло на 15%,   

 

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Фото: pexels.

 

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