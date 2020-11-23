В Нижегородских вузах изменили правила поступления

С 2021 года изменятся правила поступления в нижегородские вузы на бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Основные изменения:

отмена «второй волны»

вместо фамилий абитуриентов на сайтах вузов будут указаны номера СНИЛС

документы в вуз можно подать как очно, так и через личный кабинет

вузы сами смогут решать, на сколько направлений абитуриенты будут оставлять заявки – максимальное число 20

вузы смогут увеличить количество вступительных испытаний: два обязательно, третье — на выбор

Кроме того, представитель регионального министерства образования, науки и молодежной политики Ирина Зверева отметила, что число бюджетных мест в учебных заведениях региона выросло на 15%,

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Фото: pexels.