Нижегородский технопарк «Анкудиновка» вошел в рейтинг лучших в России

Национальный рейтинг технопарков составляет Ассоциация кластеров и технопарков России. В этом году в него вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов страны.

«Технопарки оценивались по 20 разным показателям. Важную роль в итоговом рейтинге играет инновационная активность резидентов и инвестиционная привлекательность технопарка», — отметил губернатор Нижегородской области.

Выручка резидентов нижегородского технопарка существенно увеличилась — за 2019 год составила 23,1 миллиард рублей.

«"Анкудиновка" не просто представляет собой самый большой технопарк региона. Мы, будучи проводником программ поддержки фонда «Сколково», в некоторой степени являем собой разветвленную инфраструктурную экосистему поддержки всего регионального предпринимательства, — сообщил директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

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