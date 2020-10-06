В Арсенале пройдет просветительский проект о музыке

6 октября в Арсенале откроется просветительский проект «Что делает музыку современной?» — это серия музыкальных встреч с музыковедом Ксенией Ануфриевой и московским ансамблем современной музыки.
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6 октября в Арсенале откроется просветительский проект «Что делает музыку современной?» — это серия музыкальных встреч с музыковедом Ксенией Ануфриевой и московским ансамблем современной музыки.
В Арсенале пройдет просветительский проект «Что делает музыку современной?», первая лекция — 6 октября. Музыковед Ксения Ануфриева под музыкальное сопровождение в формате live расскажет о том, какие процессы и явления делают музыку современной и можно ли провести аналогию между процессами «осовременивания» искусства и музыки.
Все лекции можно будет посмотреть онлайн.
Расписание встреч:
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Фото: группа в «ВКонтакте» MACM.
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