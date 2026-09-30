Нижегородский деревянный модерн, традиционная резьба и графика Альфонса Мухи

С 2022 по 2024 годы специалисты проводили оценку повреждений, демонтировали конструкции, а также разрабатывали проект восстановления зданий. Активные работы начались в 2025-м, а в эксплуатацию дома ввели в сентябре 2026-го.

Разрушенный Дом Самгина архитекторы копировать не стали – сохранили только пространственные характеристики и «место здания в панораме площади».