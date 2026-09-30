Нижегородский деревянный модерн, традиционная резьба и графика Альфонса Мухи

Узнали, как восстанавливали после пожара Дом Самгина и Дом Чардымова на Сенной площади.
Городскую усадьбу (Большая Печерская, 54) отмечают на городском плане с 1852 года – в конце 19 века предприниматель Константин Самгин держал здесь лавку и трактир.
Следующий владелец – крестьянин Павел Чардымов – в 1911-м решил пристроить к зданию деревянный двухэтажный дом в стиле модерн и с традиционной резьбой. В 2022 году здесь произошел пожар – к тому моменту оба здания уже были расселены и находились в аварийном состоянии.
Егор Булычев
инженер-реставратор, научный руководитель работ
После пожара от Дома Самгина фактически остался только фундамент, Дом Чардымова также получил критические повреждения. При разборке пострадавших конструкций специалисты обнаружили, что бревна раскалываются изнутри и больше не способны нести прежние нагрузки. Одну из стен опасно повело в сторону улицы – отклонение на 14 градусов. Чтобы не допустить неконтролируемого обрушения на дорогу, аварийную часть направленно сложили внутрь здания, после чего продолжили разборку.
С 2022 по 2024 годы специалисты проводили оценку повреждений, демонтировали конструкции, а также разрабатывали проект восстановления зданий. Активные работы начались в 2025-м, а в эксплуатацию дома ввели в сентябре 2026-го.
Разрушенный Дом Самгина архитекторы копировать не стали – сохранили только пространственные характеристики и «место здания в панораме площади».
Егор Булычев
инженер-реставратор, научный руководитель работ
Фасады стали бетонными, их оформили в стиле купеческой городской архитектуры 19-20 веков: поздняя эклектика и ранний модерн, сложная композиция кровли с округлыми куполами, шатровое завершение здания, вертикальные акценты и растительный орнамент. На центральном фронтоне – женский образ, вдохновленный плакатной графикой и орнаментальными композициями Альфонса Мухи. Дореволюционной отделки не сохранилось: оригинальную дробную планировку сменили обеденные залы, зоны обслуживания и санитарные помещения – в начале сентября здесь открылся ресторан быстрого питания.
Облик соседнего Дома Чардымова восстановили по архивным чертежам и фотографиям: композиция главного фасада, оконные проемы, дугообразные завершения кровли и резной декор. Удалось сохранить элементы у основания деревянной стены и фрагмент брандмауэра.
Егор Булычев
инженер-реставратор, научный руководитель работ
В облике дома вновь читаются черты нижегородского деревянного модерна с народными мотивами. При этом исторический образ не следует путать с полной материальной подлинностью: после пожара основную часть конструкций и декора пришлось изготовить заново. В изготовлении новых деревянных деталей участвовали мастера из Вологды, оконные рамы доставляли из Чебоксар.
Фото: Анастасия Волкова
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