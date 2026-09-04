Из «Дома с Симпсонами» хотят сделать музыкальный салон (с галереей и сценой)

Рассказываем (и показываем!), как может преобразиться заброшка на пересечении Студеной и Звездинки (уже к 2028 году!).
Оперная певица, солистка Камерного музыкального театра им. В. Т. Степанова Марина Степанова (Борщевская) вместе с мужем, бизнесменом Виталием Борщевским, приобрели расселенный дом 14/32 на Студеной в 2023-м. Он появился здесь в 1917–1919 годах как двухэтажный пристрой к соседнему зданию.
Памятники архитектуры супруги не рассматривали: для хорошей акустики необходимо совместить потолок и кровлю, а в исторических зданиях такая реконструкция невозможна.
Марина Степанова (Борщевская)
Нам предстоит на 2 этаже разместить около 100 человек. Экспертиза показала, что здание горело, стены просто не выдержали бы нагрузку, да и фундамент оказался непрочным. Поэтому мы приобретали его сразу под снос, но с условием сохранения этажности, линии застройки и размещения в нем музыкального салона. Мы решили воссоздать некий ансамбль с соседней усадьбой Щелокова, чтобы подчеркнуть ее красоту. В итоге получился совершенно иной архпроект, не похожий на облик существующей постройки и напоминающий питерскую архитектуру (безусловный эталон стиля). Поскольку наше здание является угловым, то мы решили на торце разместить балкон. Это было ключевой задумкой, от которого мы отталкивались, как и то, что видовое здание нашей любимой Звездинке обязано быть красивым. Автор проекта – Ольга Кныш, частный архитектор, большой профессионал с прекрасным вкусом. Кстати, многие архитекторы, которым я отправляла эскизы, находят, что здание напоминает театр.
В марте этого года на торце памятника двум революциям и гражданской войне поселился Нельсон Манц, персонаж сериала «Симпсоны». До него тут шагали «Битлы», Барт Симпсон писал на доске: «Я не буду портить чужие картины», а его сестра Лиза запускала воздушный шар. Все декоративные элементы, включая стрит-арт, которые есть (или возникнет в будущем) на деревянной постройке, новые владельцы планируют сохранить, сделав его частью нового места.
Марина Степанова (Борщевская)
Сейчас очень много иммерсивных постановок, предполагающих взаимодействие зрителя и артиста, поэтому наше культурное пространство (площадь – около 330 кв. м.) будет трансформироваться под определенные цели и задачи. Так, на первом этаже, вероятнее всего (проект на стадии проработки), будет зал, который может быть и галереей, и площадкой для выступлений (в том числе литературных чтений), местом проведения мастер-классов и спектаклей. Также планируем организовать сувенирный магазин и небольшую кофейню. Для меня, как и для других артистов, этот салон станет возможностью высказаться на небольших сольных концертах. В конце 2028 года, я надеюсь, двери нового здания распахнутся для новых слушателей и туристов, и мы будем любоваться современной архитектурой с отголоском прошлого.
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