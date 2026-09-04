Из «Дома с Симпсонами» хотят сделать музыкальный салон (с галереей и сценой)

Нам предстоит на 2 этаже разместить около 100 человек. Экспертиза показала, что здание горело, стены просто не выдержали бы нагрузку, да и фундамент оказался непрочным. Поэтому мы приобретали его сразу под снос, но с условием сохранения этажности, линии застройки и размещения в нем музыкального салона. Мы решили воссоздать некий ансамбль с соседней усадьбой Щелокова, чтобы подчеркнуть ее красоту. В итоге получился совершенно иной архпроект, не похожий на облик существующей постройки и напоминающий питерскую архитектуру (безусловный эталон стиля). Поскольку наше здание является угловым, то мы решили на торце разместить балкон. Это было ключевой задумкой, от которого мы отталкивались, как и то, что видовое здание нашей любимой Звездинке обязано быть красивым. Автор проекта – Ольга Кныш, частный архитектор, большой профессионал с прекрасным вкусом. Кстати, многие архитекторы, которым я отправляла эскизы, находят, что здание напоминает театр.