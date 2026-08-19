Реставрационная лаборатория, парк 19 века и уникальные красногорбатовские коровы

В 1999-м Жанна Потравко впервые увидела руины усадьбы. То, что не успели разрушить время и стихия, на ее глазах растаскивали мародеры. Юридически не имея возможности приобрести усадьбу целиком, она начала постепенно выкупать землю и помещения у федеральных собственников. Дворянское гнездо освобождали от мусора, зарослей борщевика и вросших в кирпичную кладку деревьев и кустарников, а в корпусах старались сберечь каждую деталь (окна, двери, наличники, напольные покрытия). В 2010 году здесь провели масштабные историко-культурные исследования, позволившие собрать обширный архивный материал – основу будущего проекта реставрации.

Только 5 лет назад Жанна стала полноправным собственником имения и отстояла этот статус во время судов с Госохраной в 2024-м.

Отсутствие дороги до конца июля этого года – единственное, что сдерживало развитие не только усадьбы, но и всего Подвязья.