Реставрационная лаборатория, парк 19 века и уникальные красногорбатовские коровы

Заглянули в усадьбу Приклонских-Рукавишниковых, восстановлением которой больше четверти века (!) занимается Жанна Потравко (и продолжает верить, что удастся довести дело до конца!).
В середине 18 века столбовые дворяне Приклонские начали возводить в Подвязье архитектурный ансамбль в стиле классицизма. В 1879 усадьбу выкупил купец Сергей Рукавишников, за 40 лет дополнивший комплекс новыми зданиями и сооружениями, в основном из красного кирпича и в духе эклектики: скотным двором с конюшней и водонапорной башней (ее сделали неоготической), двумя оранжереями, кузницей, мастерскими, насосной станцией, оградой с воротами. Всего под охраной государства здесь с 1983-го года находится 26 объектов, включая парк 19 века.
В 1999-м Жанна Потравко впервые увидела руины усадьбы. То, что не успели разрушить время и стихия, на ее глазах растаскивали мародеры. Юридически не имея возможности приобрести усадьбу целиком, она начала постепенно выкупать землю и помещения у федеральных собственников. Дворянское гнездо освобождали от мусора, зарослей борщевика и вросших в кирпичную кладку деревьев и кустарников, а в корпусах старались сберечь каждую деталь (окна, двери, наличники, напольные покрытия). В 2010 году здесь провели масштабные историко-культурные исследования, позволившие собрать обширный архивный материал – основу будущего проекта реставрации.
Только 5 лет назад Жанна стала полноправным собственником имения и отстояла этот статус во время судов с Госохраной в 2024-м.
Отсутствие дороги до конца июля этого года – единственное, что сдерживало развитие не только усадьбы, но и всего Подвязья.
Жанна Потравко
Владелица усадьбы
Дорога в село – наша победа. Усадьба теперь будет доступна в любую погоду, в Подвязье появится свой магазин, жилье, в том числе для волонтеров, социальные объекты. На данный момент мы полностью готовы начать реставрационные работы на 2 объектах («Ворота №4» и «Сторожка»), ждем только согласования с ОУГКН (УГООКН НО). Со временем усадьба будет восстановлена полностью. В приоритете, конечно, Главный дом, вход в который, с возможностью наблюдать за ходом исследовательских и реставрационных работ, планируем после 5 сентября 2026 года открыть для посещений в рамках экскурсий. Усадьбе необходима поддержка Правительства Нижегородской области, инвесторы и волонтеры, любая помощь, способствующая сохранению и восстановлению усадьбы.
Территория усадьбы с парком стала популярной локацией для сьемок, семейных торжеств и просто прогулок (в том числе на лошадях). Здесь есть ресторан со старорусской кухней, гостевые домики (глэмпинг) «Подвязье-Парк» и усадебная историческая ферма с чистокровными красногорбатовскими коровами (таких нигде больше нет). В планах – поиск соинвестиций по развитию фермы с научной лабораторией, обустройству конюшни, строительству пешеходного моста через Студеный овраг, оранжереи, реставрационной мастерской. Но главная задача – восстановление усадьбы, в которой ежедневно трудятся аттестованные реставраторы: совершают открытия, создают чертежи деталей лестниц, окон, дверей, решеток, зонтиков, полов с фигурами плитки, паркета, покрытия и все это научно обосновывают:
Жанна Потравко
Владелица усадьбы
Они замечают следы креплений или врезок, собирают для химико-технологических заключений образцы, исследуя под походным микроскопом неотделимое или спорное, изучают фурнитуру, технологии, стиль и цвета. Александра Староверова, кроме своего профессионального участия в восстановлении усадьбы, стала мне соратником в собирании коллекции фарфора для усадьбы. Лидия Беляева – также аттестованный Минкультом РФ специалист, потомственный реставратор-краснодеревщик с золотыми руками и недюжинными знаниями о древесине. Например, сегодня она работает над реставрацией родной створки дверей, случайно найденной благодаря тщательно подготовленным специалистами чертежам.
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