Проект дня: сообщество «Нижегородские мозаики», которое занимается восстановлением советских мозаик в Нижнем и области

Директор Института дизайна и искусств в ННГАСУ

В Нижегородской области сохранилось много интересных мозаик, выполненных разными художниками в разных техниках. Большинство из них созданы в 1970-1980-е годы – время расцвета советского монументально-декоративного искусства. Безусловно, гордостью Нижнего являются две мозаики в главном зале Московского вокзала: «Великая страна» и «Революционное Сормово». Это монументальная парная композиция, автором которой является Заслуженный художник России Валентин Васильевич Любимов. Еще одна работа Любимова – мозаика «Быстрее. Выше. Сильнее» на фасаде жилого здания у стадиона «Старт».

В Дзержинске впечатляет своим масштабом и цветовой выразительностью мозаика «Подводный мир» на главном фасаде бассейна «Заря» в самом центре города. Мозаика «400 лет Арзамасу» входит в десятку лучших в нашей области – прекрасный пример соединения художественных традиций и современного стиля. К моему сожалению, она находится в аварийном состоянии и требует срочной реставрации. На Бору на здании центра культуры «Октябрь» расположена мозаика с одноименным названием – яркий пример высокохудожественной мозаики советского периода. Обязательно стоит сказать о мозаике на рельефе «Народное искусство», которая была восстановлена в прошлом году в Володарске.