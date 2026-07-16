Проект дня: сообщество «Нижегородские мозаики», которое занимается восстановлением советских мозаик в Нижнем и области

Директор Института дизайна и искусств в ННГАСУ Александр Казарин придумал «Нижегородские мозаики» в 2021 году. Точкой отсчета стала повторная реставрация многострадального «Пловца» в Автозаводском районе: в 2018 панно на здании бассейна «Чайка» заштукатурили, а неизвестные художники нарисовали поверх что-то очень-очень отдаленно похожее на оригинал (творение сразу стало местным мемом).
Восстановление началось под руководством художника-монументалиста Раиса Ханнанова – тогда работа над изучением и сохранением нижегородского мозаичного искусства стала системной. Сообщество проводит исследования, публичные лекции, тематические мастер-классы и реставрации – его команда и волонтеры восстановили семь мозаик в Нижнем, Арзамасе, Чкаловске, Дзержинске и Володарске, масштабное сграффито (техника, при которой рисунок процарапывают в заранее нанесенном материале) на фасаде Дома культуры в Балахне и сохранили два керамических панно «Водный мир» в детском садике в Щербинках.
Александр Казарин
Директор Института дизайна и искусств в ННГАСУ
В Нижегородской области сохранилось много интересных мозаик, выполненных разными художниками в разных техниках. Большинство из них созданы в 1970-1980-е годы – время расцвета советского монументально-декоративного искусства. Безусловно, гордостью Нижнего являются две мозаики в главном зале Московского вокзала: «Великая страна» и «Революционное Сормово». Это монументальная парная композиция, автором которой является Заслуженный художник России Валентин Васильевич Любимов. Еще одна работа Любимова – мозаика «Быстрее. Выше. Сильнее» на фасаде жилого здания у стадиона «Старт».
В Дзержинске впечатляет своим масштабом и цветовой выразительностью мозаика «Подводный мир» на главном фасаде бассейна «Заря» в самом центре города. Мозаика «400 лет Арзамасу» входит в десятку лучших в нашей области – прекрасный пример соединения художественных традиций и современного стиля. К моему сожалению, она находится в аварийном состоянии и требует срочной реставрации. На Бору на здании центра культуры «Октябрь» расположена мозаика с одноименным названием – яркий пример высокохудожественной мозаики советского периода. Обязательно стоит сказать о мозаике на рельефе «Народное искусство», которая была восстановлена в прошлом году в Володарске.
В 2023 году Александр возглавил проект монументальное.рф о монументально-декоративном искусстве СССР: на сайте есть пять тематических маршрутов по мозаикам Автозавода, Дзержинска, пионерского лагеря «Дружба» в Городецком районе, нижегородского метро и работам Валентина Любимова. Все мозаики отмечены на онлайн-карте – это более 80-ти объектов.
Прямо сейчас «Нижегородские мозаики» восстанавливают «Волшебный мир» на главном фасаде здания детского сада №435 в Автозаводе. Подготовительные работы уже завершены: удалены поврежденные фрагменты и укреплена большая часть поверхности. Следующий этап – восстановление мозаичного слоя из разноцветной смальты (цветного стекла) и стеклянной плитки. Работают не в мастерской, а «в поле» – настоящая реставрация должна быть незаметной и полностью соответствовать оригинальным технологиям. То же с материалами – подбирают аутентичную советскую смальту таких же цветов или ищут максимально похожие аналоги.
Процесс проходит в несколько этапов: первый шаг – изучение состояния мозаики и несущей конструкции: «Бывают случаи, когда само мозаичное полотно хорошо сохранилось, а основа (стена, каркас или другое) имеют значительные повреждения или отслоения. Тогда необходимо провести укрепление основы и только после этого реставрировать саму мозаику». Команда проводит фотофиксацию и картографирование, чтобы выделить степень сохранности участков. Затем ведется работа с архивами: поиск фото, авторских эскизов и подготовительных материалов, по которым работал художник. Здесь важно почувствовать стиль автора и его подход, в идеале – встретиться с ним лично и узнать подробности создания «из первых рук».
Александр Казарин
Директор Института дизайна и искусств в ННГАСУ
Не секрет, что реставрация занимает больше времени, чем создание мозаики заново. По этой причине сроки реставраций всегда значительны. Работа требует аккуратности, внимательности и большого терпения. Каждая наша реставрация – это событие, вызывающее большой общественный резонанс. Мы считаем, что реставрация – не просто технический процесс восстановления, который выполняется как обычная работа или заказ, а событие. В этом заключается принципиальная особенность наших реставраций – в них главную роль играют волонтеры – люди, которые готовы собственными руками восстанавливать мозаики и принимать активное участие в сохранении культурного наследия.
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